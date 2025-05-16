حماس تدعو واشنطن للضغط على إسرائيل و88 قتيلا في الغارات على غزة

استشهد 88 فلسطينيا على الأقل الجمعة مع تكثيف إسرائيلي القصف والغارات على قطاع غزة، في حين دعت حماس الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.في ختام جولته الخليجية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا".منذ الثاني من آذار، تمنع إسرائيل منعا باتا دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة. واستأنفت في 18 من الشهر نفسه عملياتها العسكرية بعد هدنة استمرت شهرين، في أعقاب حرب اندلعت في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس، إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول 2023.ودعت حماس الجمعة الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يتضور سكانه جوعا وعطشا بعدما أطلقت الحركة سراح جندي إسرائيلي-أميركي رهينة، هذا الأسبوع.وقال المسؤول في الحركة طاهر النونو لوكالة فرانس برس إن الحركة "تنتظر وتتوقع من الإدارة الأميركية مزيدا من الضغوطات على حكومة (بنيامين) نتانياهو لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، الغذائية والدوائية والوقود للمشافي في قطاع غزة بشكل فوري".وأشار إلى أن هذا كان جزءا من "التفاهمات مع الموفدين الأميركيين خلال اللقاءات التي عقدت الاسبوع الماضي والتي بموجبها أطلقت الحركة سراح الرهينة الإسرائيلي الأميركي، عيدان الكسندر".وجاءت تصريحات النونو بعد يوم من تحذير حماس لترامب أن غزة "ليست للبيع"، ردا على تصريحات أبدى فيها رغبة في "أخذ" القطاع وتحويله الى "منطقة حرية".