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عراقجي: طهران لم تتلق مقترحا مكتوبا من واشنطن خلال محادثات الملف النووي
أخبار دولية
2025-05-16 | 13:19
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عراقجي: طهران لم تتلق مقترحا مكتوبا من واشنطن خلال محادثات الملف النووي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، أن بلاده "لم تتلقَّ أي مقترح مكتوب في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي"، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإيرانيين لديهم "مقترح".
وكتب عباس عراقجي في منشور على موقع اكس بعد ساعات من تصريحات ترامب "إيران لم تتلقَّ أي مقترح مكتوب من الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
أخبار دولية
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