قتيل في الضربات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن

أدّت الضربات التي نفّذتها إسرائيل الجمعة على محافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن إلى سقوط قتيل وإصابة تسعة أشخاص، بحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين.



وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين إثر العدوان الصهيوني على ميناء الصليف فيما أصيب ستة مواطنين في ميناء الحديدة"، في حصيلة غير نهائية.