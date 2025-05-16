انقسامات بين الجمهوريين تهدد خطة ترامب للضرائب والانفاق الحكومي

فشلت لجنة المالية في الكونغرس الجمعة في التصويت على مشروع قانون ضخم يُمثل محور أجندة دونالد ترامب الداخلية، في انتكاسة كبيرة لسياسات الرئيس الأميركي المتعلقة بالضرائب والإنفاق.يسعى ترامب جاهدا لإقرار ما يُسميه "مشروع قانون واحد كبير وجميل" يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي مررها في ولايته الأولى وخفض كبير في الإنفاق سيؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين الأكثر فقرا من الرعاية الصحية.عقّدت الانقسامات التي تعصف بالحزب الجمهوري في الكونغرس وكذلك تنافس أعضائه، العملية وأثارت شكوكا جدية في إمكانية إقرار الحزمة الضخمة في جلسة تصويت مجلس النواب بكامل هيئته الأسبوع المقبل.فقد انضم خمسة محافظين في لجنة الميزانية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون إلى الديموقراطيين الجمعة لرفض التشريع.