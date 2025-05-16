الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انقسامات بين الجمهوريين تهدد خطة ترامب للضرائب والانفاق الحكومي

أخبار دولية
2025-05-16 | 16:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انقسامات بين الجمهوريين تهدد خطة ترامب للضرائب والانفاق الحكومي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انقسامات بين الجمهوريين تهدد خطة ترامب للضرائب والانفاق الحكومي


فشلت لجنة المالية في الكونغرس الجمعة في التصويت على مشروع قانون ضخم يُمثل محور أجندة دونالد ترامب الداخلية، في انتكاسة كبيرة لسياسات الرئيس الأميركي المتعلقة بالضرائب والإنفاق.

يسعى ترامب جاهدا لإقرار ما يُسميه "مشروع قانون واحد كبير وجميل" يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي مررها في ولايته الأولى وخفض كبير في الإنفاق سيؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين الأكثر فقرا من الرعاية الصحية.

عقّدت الانقسامات التي تعصف بالحزب الجمهوري في الكونغرس وكذلك تنافس أعضائه، العملية وأثارت شكوكا جدية في إمكانية إقرار الحزمة الضخمة في جلسة تصويت مجلس النواب بكامل هيئته الأسبوع المقبل.

فقد انضم خمسة محافظين في لجنة الميزانية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون إلى الديموقراطيين الجمعة لرفض التشريع.
 

أخبار دولية

الجمهوريين

ترامب

للضرائب

والانفاق

الحكومي

LBCI التالي
مارك روته: بوتين ارتكب "خطأ" بإرساله وفدا من "الصف الثاني" الى اسطنبول
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إسطنبول قبيل المباحثات الروسية الأوكرانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-02-28

الهيئات الإقتصادية عن قرار جابر: ينم عن إرادة جدية لديه لضبط الإنفاق الحكومي

LBCI
أخبار دولية
2025-05-02

ميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تعزز الإنفاق على الدفاع والأمن الداخلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-19

التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات داخل انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-06

خطة حكومية شاملة لاستقبال السياح ومن بينهم الخليجيون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:50

إيران تبحث ملفها النووي مع الأوروبيين وترامب يحضّها على قرار سريع

LBCI
أخبار دولية
16:47

مؤتمر أممي حول حل الدولتين برعاية باريس والرياض الشهر المقبل في نيويورك

LBCI
أخبار دولية
14:38

قتيل في الضربات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-05-14

معلومات للـLBCI: وضع محافظ طرابلس رمزي نهرا بالتصرف

LBCI
فنّ
2025-02-16

بعبارة مؤثرة من القلب... هكذا عبر باسل خياط عن حبه لزوجته (صور)

LBCI
خبر عاجل
2025-05-11

فوز لائحة تنورين قبل الكل المدعومة من تحالف المحامي مجد حرب والقوات اللبنانية بحسب الماكينة الانتخابية للقوات اللبنانية

LBCI
فنّ
2025-02-22

بطريقة لافتة... جيسي عبدو تعبّر عن حبّها لزوجها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص

LBCI
أخبار لبنان
13:25

رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ارتفاع أسعار بعض السلع في لبنان… إليكم الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

صنع في لبنان: شراء المنتجات المحلية هو صوت ثقة باقتصادنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

اليكم الشروط التي تضعها إسرائيل على أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:04

قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل

LBCI
حال الطقس
01:12

كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!

LBCI
منوعات
12:00

"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
01:39

الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل

LBCI
أخبار لبنان
02:15

بري: "سوريا ماشية بالتطبيع"... والأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار بالجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه

LBCI
خبر عاجل
05:00

معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة

LBCI
صحف اليوم
00:13

أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": تخوف لدى بري من أن تتكرّر تجربة طرابلس في بيروت لجهة سقوط المناصفة

LBCI
اقتصاد
01:43

ارتفاع بأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More