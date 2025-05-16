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مؤتمر أممي حول حل الدولتين برعاية باريس والرياض الشهر المقبل في نيويورك
أخبار دولية
2025-05-16 | 23:47
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مؤتمر أممي حول حل الدولتين برعاية باريس والرياض الشهر المقبل في نيويورك
ُعقد مؤتمر دولي برعاية فرنسا والسعودية حول حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من 17 إلى 20 حزيران في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أعلنت متحدّثة باسم المنظمة الجمعة.
يستند عقد المؤتمر إلى قرار أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول، وسيكون برعاية فرنسية سعودية مشتركة.
وأكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة شارون بيرتش أن المؤتمر سيعقد من 17 حزيران وحتى 20 منه.
وقال مصدر دبلوماسي مطّلع على التحضيرات إن المؤتمر يفترض أن يمهّدّ الطريق أمام اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطينية مكتملة الأركان.
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