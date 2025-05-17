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ترامب يصف مدير "إف بي آي" السابق المتهم بـ"تهديده" بالاغتيال بأنه "شرطي فاسد"

أخبار دولية
2025-05-17 | 00:33
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ترامب يصف مدير &quot;إف بي آي&quot; السابق المتهم بـ&quot;تهديده&quot; بالاغتيال بأنه &quot;شرطي فاسد&quot;
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ترامب يصف مدير "إف بي آي" السابق المتهم بـ"تهديده" بالاغتيال بأنه "شرطي فاسد"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي بأنه "شرطي فاسد" بعدما نشر الأخير صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها الرئيس الأميركي دعوة مبطنة إلى اغتياله، ما دفع جهاز الخدمة السرية إلى فتح تحقيق.

ونشر كومي الخميس منشورا على إنستغرام تم حذفه لاحقا، يظهر صورة لرقمَي "86 47" كتبا بأصداف بحرية، علما أن "86" هو مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

وإثر ذلك، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن وكالات إنفاذ القانون تحقق في "تهديد" باغتيال الرئيس دونالد ترامب من قبل كومي.

وقالت على إكس: "دعا المدير السابق لـ"إف بي آي" جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأميركي ترامب".

لكن كومي قال في وقت لاحق على إنستغرام إنه نشر صورة "لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية"، مضيفا: "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".

من جهته، قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "كان يعلم تماما ما يعنيه ذلك. كان يعني الاغتيال، وهذا واضح وجلي. صحيح أنه لم يكن يتمتع بكفاءة عالية، لكنه كان كفؤا بما يكفي ليفهم ما يعنيه ذلك".

وأضاف: "إنه يدعو إلى اغتيال الرئيس"، واصفا كومي بأنه "شرطي فاسد".

ويذكر أن العلاقة بين ترامب وكومي دائما ما كانت سيئة. ففي العام 2017، طرد الرئيس الأميركي كومي من مكتب التحقيقات الفدرالي عندما كان الأخير يحقق في شكوك حول تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الملياردير الجمهوري.

أخبار دولية

ترامب

إف بي آي

جيمس كومي

اغتيال

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