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الجيش الإسرائيلي يعلن شن "ضربات مكثفة" على غزة الجمعة
أخبار دولية
2025-05-17 | 00:42
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الجيش الإسرائيلي يعلن شن "ضربات مكثفة" على غزة الجمعة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن "ضربات مكثفة" على غزة خلال اليوم الماضي في إطار "المراحل الأولية" لهجوم جديد على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأوضح الجيش الإسرائيلي على تلغرام أن الضربات جاءت في إطار "توسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كل أهداف الحرب، بما فيها إطلاق الرهائن وهزيمة حماس".
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
ضربات
غزة
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