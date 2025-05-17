تسعة قتلى في ضربة روسية على حافلة في شمال أوكرانيا

قتل تسعة أشخاص وأصيب أربعة بجروح في ضربة روسية طالت حافلة صغيرة تقل مدنيين في شمال أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات المحلية.



وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي الحدودية عبر تلغرام: "ضربت مسيّرة للعدو حافلة قرب بيلوبيليا ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة".



وأفاد المصدر بأن المركبة كانت متجهة نحو سومي الحدودية مع روسيا.