مبعوث بوتين: المحادثات الروسية الأوكرانية تسفر عن نتائج جيدة

أعلن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار، كيريل دميتريف، أن أول حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات أسفر عن نتائج جيدة.وقال دميتريف على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن النتائج الجيدة تتمثل في ثلاث نقاط "1-أكبر عملية لتبادل الأسرى 2- خيارات لوقف إطلاق النار قد تؤتي ثمارها 3- تفاهم للمواقف واستمرار الحوار".