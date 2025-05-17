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بزشكيان: إيران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى التهديدات
أخبار دولية
2025-05-17 | 03:09
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بزشكيان: إيران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى التهديدات
بزشكيان: نحن لا نسعى إلى الحرب
رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث عن السلام والتهديد في آن واحد، متسائلا: "أيهما نصدق؟".
وقال: "من جهة، يتحدث عن السلام، ومن جهة أخرى، يهدد بأحدث وسائل القتل الجماعي".
وأكد أن طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى التهديدات، قائلا: "نحن لا نسعى إلى الحرب".
أخبار دولية
مسعود بزشكيان
إيران
المحادثات النووية
الولايات المتحدة
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