بزشكيان: إيران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى التهديدات

بزشكيان: نحن لا نسعى إلى الحرب



رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث عن السلام والتهديد في آن واحد، متسائلا: "أيهما نصدق؟".



وقال: "من جهة، يتحدث عن السلام، ومن جهة أخرى، يهدد بأحدث وسائل القتل الجماعي".



وأكد أن طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى التهديدات، قائلا: "نحن لا نسعى إلى الحرب".