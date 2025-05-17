بريطانيا تتهم 3 إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي

أعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنها وجهت اتهامات لثلاثة إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب.