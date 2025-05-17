وزير الخارجية البريطاني: نعمل مع الولايات المتحدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، والمضي في "تدابير بناء الثقة" والحوار.



وقال لامي لرويترز في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، في ختام زيارة استمرت يومين: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإجراء الحوار والعمل مع باكستان والهند على كيفية التوصل إلى تدابير بناء الثقة بين الجانبين".