مصدر أمني لرويترز: مسيرات أوكرانية تقصف مستودع ذخيرة في القرم

كشف مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، مما تسبب في انفجار قوي في مستودعات تستخدم لتخزين معدات عسكرية وأسلحة ووقود.



وأفاد المصدر بأن المستودع يتبع اللواء 126 التابع للدفاع الساحلي الروسي ومقره قرية بيريفالني في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود.



ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير على نحو مستقل.