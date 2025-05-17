الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي ممكن فقط في حال التوصل لتفاهمات معينة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الممكن أن يجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط في حال توصل البلدين إلى تفاهمات معينة.ولم يحدد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين طبيعة التفاهمات المطلوبة من وجهة نظر روسيا.ولم يجتمع بوتين وزيلينسكي منذ كانون الأول 2019.