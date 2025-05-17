اردوغان: محادثات مع بغداد وأربيل بشأن تسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا تجري محادثات مع السلطات في بغداد وأربيل بالعراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد لأسلحتهم، وذلك عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه الأسبوع الماضي.



وقال اردوغان للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا: "نجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا. هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية".



من جهة أخرى، عبر الرئيس التركيعن أمله في أن تخرج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بنتيجة حاسمة.



واجتمع وفدا البلدين المتحاربين في إسطنبول أمس الجمعة لإجراء أول محادثات مباشرة منذ آذار 2022، أي بعد شهر من غزو روسيا لجارتها، لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.



وأكد اردوغان أن تركيا عازمة على مواصلة دور الوساطة بين جارتيها على البحر الأسود أوكرانيا وروسيا، معتبرا أن المفاوضات ينبغي أن تستمر بين الطرفين لتحقيق السلام.