بدء القمة العربية في بغداد وغزة تهيمن على جدول الأعمال

بدأت القمة العربية الرابعة والثلاثون على مستوى القادة في بغداد، لبحث عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأوضاع في قطاع غزة.



وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في كلمة افتتاح القمة التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "تنعقد قمة بغداد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد منطقتنا وأمن بلادنا ومصير شعوبنا".



وأضاف: "الهدف الأسمى من عقد قمتنا اليوم، وبعد فترة ليست بالطويلة من عقد قمة طارئة في القاهرة، هو توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة، إيمانا منا بأهمية العمل المشترك، وبما يؤدي إلى تغليب المصالح الوطنية العليا على مصالح أخرى".





من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من بغداد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "بذل كل ما يلزم من جهود وضغوط" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث أعلنت إسرائيل تكثيف هجومها.



وقال: "أطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصفته قائدا يهدف إلى ترسيخ السلام، في بذل كل ما يلزم من جهود وضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة يكون فيها وسيطا وراعيا".

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بغداد إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة، بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي شنّه "ضربات مكثفة" على القطاع في إطار "توسيع المعركة".



وقال غوتيريش: "إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن"، مضيفا "أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك".

أما وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني فقال: "نؤكد دعمنا لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وكذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والدعوة الى الإلتزام بوقف إطلاق النار واطلاق الرهائن والمحتجزين وتسهيل ايصال المساعدات بشكل كامل مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم".

وتأتي هذه القمة بعد نحو شهرين من قمة غير عادية استضافتها القاهرة تبنت خلالها الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.