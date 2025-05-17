أردوغان: اكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي بحجم 75 مليار متر مكعب في خلال عملية تنقيب في البحر الأسود.



وأضاف خلال حدث في إسطنبول "بهذا الكشف، سنلبي احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي في تركيا لمدة 3 أعوام ونصف العام".