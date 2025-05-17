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وزارة الداخلية السورية: دهم أوكار لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب
أخبار دولية
2025-05-17 | 08:48
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وزارة الداخلية السورية: دهم أوكار لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب
ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية السورية اليوم السبت أن قوات الأمن العام السورية داهمت أوكارا لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب، ما أسفر عن مقتل أحد المسلحين واعتقال آخر.
وأضاف المتحدث أن أحد عناصر قوات الأمن السورية قتل في خلال المداهمة.
وتابع البيان أنه تمت "مصادرة أسلحة وعبوات ناسفة ولباس يحمل شعار الأمن العام".
أخبار دولية
الداخلية
السورية:
أوكار
لتنظيم
الدولة
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