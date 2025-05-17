بدون شروط مسبقة... حماس تعلن بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة

أعلن مسؤول في حركة حماس بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة "بدون شروط مسبقة" بوساطة مصرية قطرية.



وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة".