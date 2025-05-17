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قمة بغداد العربية: للضغط من أجل وقف إراقة الدماء في غزة

أخبار دولية
2025-05-17 | 10:15
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قمة بغداد العربية: للضغط من أجل وقف إراقة الدماء في غزة
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قمة بغداد العربية: للضغط من أجل وقف إراقة الدماء في غزة

طالب القادة العرب المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في قطاع غزة حيث يستمرّ القصف الإسرائيلي الكثيف.

وقالوا في البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين: "نحث المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة".

كما حثّوا المجتمع الدولي على "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني" لإعادة إعمار غزة، وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رغبة بلاده بـ"امتلاك" القطاع.

وطالبوا بوقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، مناشدين مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين ووضع سقف زمني لهذه العملية".

ورحّب القادة العرب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكدين كذلك دعمهم "وحدة الأراضي السورية" وإدانتهم "للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة" عليها.

وقالوا: "نؤكد الترحيب بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية".

كما أكدوا "دعم وحدة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية".

أخبار دولية

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