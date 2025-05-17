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الجيش الإسرائيليّ قتل فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة

أخبار دولية
2025-05-17 | 13:27
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الجيش الإسرائيليّ قتل فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة
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الجيش الإسرائيليّ قتل فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة

قتل الجيش الإسرائيليّ فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة “ضمن مجموعة يُشتبه في ضلوعها في هجوم أودى بحياة مستوطنة إسرائيلية حبلى خلال توجهها إلى المستشفى لوضع طفلها قبل أيام”، وفق ما زعم.

 

وتعرضت تسيلا جيز لإطلاق النار الأربعاء قرب مستوطنة بروخين وأُعلنت وفاتها في المستشفى حيث وُلد طفلها بعملية قيصرية.

 

وأعلن الجيش اعتقال عدد من الرجال المشتبه في ضلوعهم في الهجوم في الضفة الغربية.

 

وقال الجيش: "خلال اعتقال أحد المشتبهين، تم رصد مخرب يركض باتجاه القوات وهو يحمل حقيبة يُشتبه في كونها مفخخة، ويهتف "الله أكبر".

 

ولفت الجيش الإسرائيليّ إلى أنه قتل أيضًا خمسة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية الخميس.

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