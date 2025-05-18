الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، غداة شنّ إسرائيل غارات على ميناءين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.



وأفاد الجيش في بيان، بـ"اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد".