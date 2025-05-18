المغرب يقرر إعادة فتح سفارته في سوريا

أعلن المغرب إعادة فتح سفارته في سوريا المغلقة منذ العام 2012، وفق ما أفاد الملك محمد السادس في رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في بغداد بعد أشهر من إطاحة حكم بشار الأسد.



وقال العاهل المغربي في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة إن الرباط "تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت... المتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية".



وأضاف: "تجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق".



وأوضح أن هذا القرار من شأنه المساهمة في"فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية" بين البلدين.



وأفادت الخارجية السورية بأن الوزير أسعد الشيباني التقى بوريطة على هامش القمة "وقد اتفق الجانبان على إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة المغربية في إطار من الاحترام المتبادل والأخوة المشتركة".



وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودمشق منذ تموز 2012 حين طلب المغرب من السفير السوري لديه آنذاك مغادرة المملكة باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه".



وجاء ذلك حينها تعبيرا عن "القلق الشديد" إزاء "ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق منذ اكثر من عام من عنف"، في سياق الاحتجاجات ضد الأسد. وردت السلطات السورية يومها بالمثل، معتبرة السفير المغربي المعتمد لديها "شخصا غير مرغوب فيه".

