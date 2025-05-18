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انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص
أخبار دولية
2025-05-17 | 23:32
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انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص
أعلن رئيس بلدية مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأميركية أن قنبلة انفجرت بالقرب من منشأة للصحة الإنجابية في المدينة مما أدى إلى مقتل شخص واحد.
وأوضح رئيس البلدية رون ديهارت لرويترز أن القنبلة كانت إما في سيارة متوقفة أمام المنشأة أو بالقرب منها عندما انفجرت.
ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن مصادر من إنفاذ القانون والمنشأة التي تديرها المراكز الأميركية للإنجاب قولها إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.
وذكرت حكومة مدينة بالم سبرينغز في منشور على فيسبوك أن الانفجار وقع قبل الساعة 11 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (18:00 بتوقيت غرينتش).
وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي في لوس انجليس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يحقق في الانفجار، وأنه تم نشر متخصصين في التعامل مع القنابل في مكان الحادث.
وتقع بالم سبرينغز على بعد حوالي 161 كيلومترا شرقي لوس انجليس.
أخبار دولية
انفجار
قنبلة
مركز للصحة الإنجابية
كاليفورنيا
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