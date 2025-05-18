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السفارة الأميركية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا
أخبار دولية
2025-05-17 | 23:40
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السفارة الأميركية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا
نفت السفارة الأميركية في ليبيا الأنباء التي أفادت بأن الإدارة الأميركية تعكف على خطة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.
وكانت شبكة إن.بي.سي نيوز ذكرت يوم الخميس أن إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. واستندت الشبكة الإخبارية في تقريرها إلى خمسة أشخاص مطلعين بينهم شخصان على دراية مباشرة بالأمر ومسؤول أميركي سابق.
وقالت السفارة الأميركية في منشور على منصة إكس: "التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا عار عن الصحة".
أخبار دولية
السفارة الأميركية
فلسطينيين
غزة
ليبيا
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