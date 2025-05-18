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الجيش الأوكراني: هجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة على العاصمة كييف
أخبار دولية
2025-05-17 | 23:42
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الجيش الأوكراني: هجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة على العاصمة كييف
أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة صباح اليوم الأحد.
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تطبيق تيليغرام أنه بعد أكثر من أربع ساعات من إصدار تحذيرات من هجمات روسية، كانت عشرات الطائرات المسيرة لا تزال في سماء أوكرانيا وتهدد كييف وأجزاء أخرى من البلاد.
وسمع شهود من رويترز في كييف ومحيطها أصوات انفجارات فيما بدا أنها أصوات عمل وحدات الدفاع الجوي.
أخبار دولية
هجوم روسي
الطائرات المسيرة
كييف
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