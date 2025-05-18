الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كارني يؤكد مجددا دعم كندا لأوكرانيا في أول لقاء مع زيلينسكي

أخبار دولية
2025-05-18 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كارني يؤكد مجددا دعم كندا لأوكرانيا في أول لقاء مع زيلينسكي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كارني يؤكد مجددا دعم كندا لأوكرانيا في أول لقاء مع زيلينسكي

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مجددا، دعم بلاده لأوكرانيا في أول لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ فوزه في انتخابات كندا.

قال كارني مخاطبا زيلينسكي: "سيظل الشعب الكندي على دعمه الثابت الذي لا يتزعزع... نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون دعم ومشاركة أوكرانيا الكاملة، وأنكم تحظون بدعمنا المطلق".

والتقى الزعيمان خلال وجودهما في روما لحضور قداس تنصيب البابا ليو بابا الفاتيكان الجديد اليوم الأحد.

أخبار دولية

مارك كارني

كندا

أوكرانيا

زيلينسكي

LBCI التالي
قتيلان في اصطدام سفينة شراعية مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك
الجيش الأوكراني: هجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة على العاصمة كييف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-24

كارني: مستعد لإجراء مكالمة مع ترامب لكن بشروط كندا

LBCI
أخبار دولية
2025-03-01

زيلينسكي: دعم ترامب "حيوي" لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-05-06

مارك كارني من المكتب البيضوي: كندا "لن تكون أبدا للبيع"

LBCI
أخبار دولية
2025-04-28

فوز الليبراليين بقيادة مارك كارني بالانتخابات التشريعية في كندا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:58

وزارة التجارة الصينية: فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق تصل إلى 74.9 في المئة

LBCI
أخبار دولية
04:08

بوتين يؤكد أنه يريد "القضاء" على أسباب النزاع في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:04

الحوثيون يؤكدون إطلاق صاروخين باتجاه مطار بن غوريون في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
01:24

قتيلان في اصطدام سفينة شراعية مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-16

وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-13

إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-10

رسائل تهديد تداولت هاتفيا من أرقام خارجية في منطقة النبطية... وهذا ما تبيّن

LBCI
أخبار لبنان
04:54

نواف سلام: بيروت كانت تاريخيا حاضنة للجميع وستبقى كذلك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:32

الـLBCI تواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في البقاع الغربي... إليكم الصورة من مشغرة

LBCI
أخبار لبنان
03:37

إقبال على الإقتراع في تعلبايا... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
03:36

الفنان محمد اسكندر يقترع في الهرمل: الانتخابات البلدية خلّوها بـ"حُريّة"

LBCI
أخبار لبنان
02:23

في زحلة... المنافسة "سياسية" محتدمة!

LBCI
أخبار لبنان
01:42

في بيروت... الإقبال على صناديق الإقتراع "ضعيف"

LBCI
أخبار لبنان
00:06

نواف سلام يدلي بصوته في الانتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

التهاب السحايا الجرثومي لا داعي للهلع... لكن لا تستهينوا به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

قصة تنصيب البابا منذ عصور حتى اليوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

موقف خامنئي ردا على ترامب ومصير المفاوضات النووية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:03

طارداه من جونية حتى ضبية ثم ركلا درّاجته وسرقاها... وشعبة المعلومات توِقف أحدهما

LBCI
أخبار لبنان
11:40

مصادر الـLBCI: مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين

LBCI
أمن وقضاء
06:11

أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله

LBCI
حال الطقس
02:08

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
23:27

سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية تصطدم بجسر بروكلين في نيويورك

LBCI
أخبار لبنان
06:41

العراق يتعهّد خلال القمة العربية بتقديم 40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:10

مخالفات في مراكز اقتراع: المعازل مكشوفة وتنتهك سرية التصويت

LBCI
أخبار لبنان
00:55

بعد ساعة تقريبًا من فتح الصناديق... اليكم نسبة الاقتراع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More