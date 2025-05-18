كارني يؤكد مجددا دعم كندا لأوكرانيا في أول لقاء مع زيلينسكي

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مجددا، دعم بلاده لأوكرانيا في أول لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ فوزه في انتخابات كندا.



قال كارني مخاطبا زيلينسكي: "سيظل الشعب الكندي على دعمه الثابت الذي لا يتزعزع... نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون دعم ومشاركة أوكرانيا الكاملة، وأنكم تحظون بدعمنا المطلق".



والتقى الزعيمان خلال وجودهما في روما لحضور قداس تنصيب البابا ليو بابا الفاتيكان الجديد اليوم الأحد.