قتيلان في اصطدام سفينة شراعية مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك

قتل شخصان في اصطدام سفينة شراعية مخصصة للتدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك على ما أفاد رئيس بلدية المدينة الأميركية إريك آدامز.



وكتب آدامز عبر اكس: "في وقت سابق فقدت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية من قوة الدفع واصطدمت بجسر بروكلين".



وأعلن أن 19 من ركاب السفينة البالغ عددهم 277 أصيبوا بجروح بينهم اثنان في وضع حرج فيما "توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما".