الحوثيون يؤكدون إطلاق صاروخين باتجاه مطار بن غوريون في إسرائيل

أعلن الحوثيون في اليمن إطلاق صاروخين باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أحدهما.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون (..) بصاروخينِ باليستيٍّينِ (..) وقد حققت العملية هدفها".



وأكد الاستمرار في هذه الهجمات "حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".