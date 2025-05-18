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وزارة التجارة الصينية: فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق تصل إلى 74.9 في المئة

أخبار دولية
2025-05-18 | 04:58
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وزارة التجارة الصينية: فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق تصل إلى 74.9 في المئة
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وزارة التجارة الصينية: فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق تصل إلى 74.9 في المئة

أعلنت وزارة التجارة الصينية رسميا فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق تصل إلى 74.9 في المئة على واردات بوليمرات البولي أوكسي ميثيلين المشتركة.

وهو نوع من البلاستيك الهندسيّ، من الاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة واليابان وتايوان.
 
وقالت الوزارة إنّ هذه المواد البلاستيكية يمكن استخدامها جزئيًا بدلًا من معادن مثل النحاس والزنك ولها تطبيقات مختلفة تشمل قطع غيار السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية.
 
كما فرضت الصين رسومًا جمركية تبلغ 35.5 في المئة على الواردات اليابانية، باستثناء منتجات شركة أساهي كاسي التي ستواجه فقط رسومًا بنسبة 24.5 في المئة.
 
وستكون الرسوم على هذه الواردات البلاستيكية من تايوان بشكل عام 32.6 في المئة، لكن منتجات شركة فورموزا للبلاستيك وشركة بولي بلاستيك تايوان حصلتا على استثناءات لتكون الرسوم عليهما أربعة في المئة و3.8 في المئة على الترتيب.

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