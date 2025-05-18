مكتب نتنياهو: محادثات غزة في الدوحة تتضمن الآن اتفاقًا في شأن إنهاء الحرب أو وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن

أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي تُعقد حاليًا في الدوحة، تشمل مناقشات في شأن إنهاء الحرب، إضافة إلى مقترح للاتفاق على هدنة وإطلاق الرهائن.



وقال إنّ إنهاء الحرب يجب أن يشمل نزع السلاح في قطاع غزة، إضافة إلى إبعاد مقاتلي "حماس".



وأشار مسؤول إسرائيليّ كبير إلى أنه لا يوجد تقدم يُذكر حتى الآن في المحادثات.