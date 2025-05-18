استهداف انتحاريّ في العاصمة الصومالية

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، عندما استهدف انتحاريّ صفًا من المجندين الشباب، الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أكّد شهود لرويترز.



وقال الشهود إنّ الشبان كانوا يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته.



وأكّد الطاقم الطبيّ في المستشفى العسكريّ لرويترز أنهم استقبلوا 30 مصابًا جراء الانفجار، توفي ستة منهم على الفور.