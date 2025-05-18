المستشار الألمانيّ: أرغب في التحدث مع ترامب قبل الاتصال الهاتفيّ المزمع بينه وبين بوتين

أعرب المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس، عن رغبته ورغبة قادة بريطانيا وفرنسا وبولندا في التحدث مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قبل الاتصال الهاتفيّ المزمع بين ترامب والرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين الاثنين.



وقال ميرتس إنّه ناقش الأمر مع وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، في أثناء حضوره قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان.



وأكّد أنّه تحدث طويلًا في الفاتيكان مع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.



وقال للصحافيين: "تحدثت مع ماركو روبيو في أمور منها مكالمة الغد".



وأضاف: "اتفقنا على الحديث مجددًا بين قادة الدول الأربع والرئيس الأميركيّ استعدادًا لاتصاله (مع بوتين)".