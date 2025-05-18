الجيش الإسرائيلي: بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه بدأ عمليات برية واسعة في مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة، ضمن حملة جديدة أطلق عليها اسم "عملية عربات جدعون".

