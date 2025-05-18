وزير الخزانة الأميركيّ انتقد قرار وكالة موديز

انتقد وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتمانيّ السياديّ للولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاول فيه الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدمًا في مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب.



وقال بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين إنّ أحكام مشروع القانون التي تمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي أُقرت خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، ستحفز النمو الاقتصاديّ بما يتجاوز مديونيات البلاد حتى مع تحذير محللين من أن هذا الإجراء سيضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.



وأكّد بيسنت لشبكة (سي.إن.إن) أنّه لا يعتبر خفض وكالة موديز (للتصنيف) يحظى بمصداقية كبيرة.



ورفضت لجنة الموازنة في مجلس النواب الجمعة مشروع القانون بعد أن عبر عدد من غلاة الجمهوريين عن قلقهم من أنه لا يخفض الإنفاق بشكل كاف.