إسرائيل أعلنت استعادة "الأرشيف السوريّ الرسميّ" الخاص بالجاسوس إيلي كوهين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن "الأرشيف السوريّ الرسميّ" بعميل جهاز الموساد إيلي كوهين، الذي أدى مهمات استخبارية حتى انكشاف أمره وإعدامه في دمشق عام 1965.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "في عملية سرية معقدة نفذها جهاز الموساد بالتعاون مع جهة استخباراتية شريكة، تم استرجاع الأرشيف السوري الرسمي المتعلق بإيلي كوهين. ويحتوي هذا الأرشيف على آلاف المواد التي احتفظت بها الاستخبارات السورية لعقود تحت حراسة مشددة".