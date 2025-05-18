قتلى وجرحى في انفجار بمركز شرطة بمدينة الميادين السورية

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر أمني أن انفجارا في مركز شرطة بمدينة الميادين اليوم الأحد أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.



ولم تحدد الوكالة عدد القتلى والجرحى.