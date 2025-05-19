الذهب يقفز بفعل تراجع الدولار وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

قفزت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأميركي مجددا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3223.55 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3228.70 دولارا.



وكان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ تشرين الثاني الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة اليوم مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.



وأوضح تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد أن "تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تراجع في المخاطر من جانب السوق أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب".



وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية الأحد، أن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات.