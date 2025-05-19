باريس تطالب اسرائيل بأن يكون استئناف دخول المساعدات إلى غزة "فوريا وواسع النطاق ومن دون عوائق"

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات إلى غزة على نحو "فوري وواسع النطاق ومن دون عوائق"، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيسمح بإدخال "كمية أساسية" من المساعدات الغذائية إلى القطاع.



وجاء في منشور لبارو على منصة إكس: "بعد جهود دبلوماسية استمرت ثلاثة أشهر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أخيرا إعادة فتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وشدّد الوزير على وجوب أن يكون ذلك "فوريا وواسع النطاق ومن دون عوائق".



وجاء الموقف الفرنسي إثر إعلان أصدره مكتب نتنياهو جاء فيه أنه "بناء على توصية الجيش ونظرا إلى الحاجة العملياتية للسماح بتكثيف الحملة العسكرية لإلحاق الهزيمة بحركة حماس، ستسمح إسرائيل بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم حدوث أزمة جوع في قطاع غزة". ولفت البيان إلى أن إسرائيل "ستعمل على منع استيلاء حماس على هذه المساعدات الإنسانية".



وتمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية آذار، في حين تحذّر منظمات أممية وقادة دول من مخاطر وقوع مجاعة في القطاع.