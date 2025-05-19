ترامب يعرب عن "حزنه" إزاء إصابة بايدن بالسرطان: نتمنى له تعافيا سريعا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "حزين" إزاء الأنباء عن تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا.



وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا"، علما بأنه سبق أن سخر مرارا من قدرات بايدن الإدراكية.