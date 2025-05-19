طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي.



وأوردت وكالة "إرنا" إنه "على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة... استدعي القائم بالأعمال البريطاني في طهران الأحد الى وزارة الخارجية"، معتبرة أن التوقيفات جرت "بدوافع سياسية".