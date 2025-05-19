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إيران: المحادثات النووية "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف التخصيب تماما

نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما.