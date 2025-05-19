اتفاق مبدئي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مجالات عدة

كشف مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلوا إلى اتفاق مبدئي في قطاعات من بينها الدفاع والأمن والثروة السمكية، قبيل انعقاد قمة بين الجانبين اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق أمام الشركات البريطانية للمشاركة في عقود كبيرة بقطاع الدفاع في التكتل.وأكد المسؤولون أن ممثلين لحكومات دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل تلقوا نص تفاهم مشترك بين بريطانيا والتكتل، وأن الوثيقة يجري اعتمادها من كل حكومات الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة.