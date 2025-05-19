الدفاع المدني يعلن استشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 22 شخصًا في غارات إسرائيلية استهدفت فجر الإثنين مناطق في القطاع الفلسطيني، حيث أعلنت اسرائيل توسيع هجماتها الجوية والبرية.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس: "نقل 22 شهيدا على الأقل إثر غارات شنها فجر اليوم الطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة".



وسقط "خمسة شهداء وثلاثة مصابين" في استهداف طال تجمعا قرب سوق الفالوجا غرب مخيم جباليا في شمال القطاع، بحسب بصل الذي أكد نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان.



الى ذلك، استشهد ثلاثة من عائلة واحدة "في قصف من الطيران الحربي" على خيمة للنازحين في مخيم النصيرات (وسط)، بينما سقط شخصان إثر "استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين" في منطقة اليرموك بمدينة غزة (شمال).



كما تحدث بصل عن بلاغات بشأن "عدد من الشهداء سقطوا برصاص الاحتلال في ساحة مستشفى الإندونيسي في شمال غزة"، مؤكدا تعذر الوصول إليهم بسبب "استمرار حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى وإطلاق النار عليه".