نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على كامل مساحة قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستسيطر على كامل مساحة غزة، مع توسيع قواتها غاراتها وعملياتها البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقال نتنياهو في شريط مصور عبر قناته على تلغرام: "القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع".



وأضاف: "لن نستسلم. غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له".

وشدد على أن على إسرائيل تفادي حدوث مجاعة في غزة "لأسباب دبلوماسية"، وذلك غداة إعلانه السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء الى القطاع، بعد منع إدخال أي مساعدات منذ آذار.



وقال: "يجب ألا نسمح للسكان في غزة بالانزلاق نحو المجاعة، وذلك لأسباب عملية ودبلوماسية على السواء"، مشيرا إلى أن حتى الداعمين لإسرائيل لن يكونوا متسامحين مع "مشاهد المجاعة الجماعية".

