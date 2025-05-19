البابا لاوون الرابع عشر يستقبل فانس وروبيو

استقبل البابا لاوون الرابع عشر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في الفاتيكان، غداة قداس تنصيب الحبر الأعظم الأميركي.



ونشر الفاتيكان صورًا لفانس وروبيو وهما يبتسمان أثناء لقائهما بالبابا المولود في شيكاغو.

والتقى فانس بعد ذلك بأمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، بول ريتشارد غالاغر، بحسب الفاتيكان.وقال الفاتيكان في بيان: "خلال المحادثات الودية التي عُقدت في أمانة سر الدولة، تمّ تأكيد تجديد الرضا عن العلاقات الثنائية الجيدة... والتطرق إلى التعاون بين الكنيسة والدولة، وأيضا إلى عدد من القضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للحياة الكنسية والحرية الدينية".وذكر البيان أن الطرفين أجريا "تبادلا لوجهات النظر حول بعض المواضيع المتعلقة بالوضع الدولي الحالي مع الرجاء أن يتم في مناطق النزاع احترام القانون الإنساني والقانون الدولي والتوصل إلى حلول تفاوضية بين الأطراف".