ستة قتلى و14 مفقودا بانهيار أرضي في منجم ذهب في إندونيسيا

تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بانهيار أرضي قرب منجم ذهب في شرق إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون، مع مواصلة البحث عن أكثر من عشرة مفقودين.



ولفت رئيس هيئة الإنقاذ في المنطقة يفري صابر الدين، في حديث لوكالة فرانس برس، الى أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت لساعات تسببت في الانهيار الأرضي والفيضانات في منطقة نائية بمقاطعة بابوا الغربية مساء الجمعة.



وذكر أن آخر البيانات تشير إلى مقتل ستة أشخاص، مشيرا الى أن البحث ما زال جاريا عن 14 آخرين.



وأشار المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث عبد المهاري، أن مياه الفيضانات ضربت مخيما يستخدمه عمال مناجم الذهب في المساء "وجرفت خيامهم ومعداتهم".



وأعلن أن أربعة مصابين تلقوا العلاج في الموقع، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة أخرى، مادية أو بشرية.



وأكد المهاري أن الفيضانات لم تتسبب في تشريد سكان المنطقة.