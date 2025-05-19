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ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا (صور)
أخبار دولية
2025-05-19 | 05:37
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ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا (صور)
أعلنت السلطات السورية ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب.
وقالت وزارة الداخلية: "بناء على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا عن شحنة مخدرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد"، قامت وحداتها "برصد وتعقّب الموقع المذكور في مدينة اللاذقية" بغرب البلاد.
أضافت في بيان: "أسفرت العملية عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري".
وأكدت إلقاء القبض على المتورّطين في العملية، ومصادرة المعدات التي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق.
ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان السلطات ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا.
أخبار دولية
كبتاغون
سوريا
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