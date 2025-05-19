الكرملين يؤكد تفضيله الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في أوكرانيا

أكد الكرملين أنه يفضل الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في أوكرانيا، قبيل مكالمة هاتفية مهمة متوقعة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف قوله: "من الأفضل بالطبع تحقيق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية"، مضيفا أن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب "محادثة مهمة بالتأكيد بالنظر إلى المحادثات التي جرت في إسطنبول".