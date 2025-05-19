الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء "الفوري" من مناطق في جنوب قطاع غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء "الفوري" لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين في جنوب قطاع غزة، مع إعلان تكثيف عملياته.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": "عليكم الإخلاء فوراً غرباً الى منطقة المواصي. من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".